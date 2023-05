Video: Lielbritānijā kronē karali Čārlzu un karalieni Kamillu

Lielbritānijā šī nedēļas nogale ir vēsturiska – pēc 70 gadiem Vestminsteras abatijā Londonā atkal tiek kronēta monarhijas galva, karalis Čārlzs III un viņa kundze karaliene Kamilla. Svētki ilgs divas dienas, un notikumam par godu arī pirmdiena, 8. maijs, britiem noteikta kā oficiāla brīvdiena. Kronēšanas ceremoniju klātienē vēroja 2200 sabiedrības elites pārstāvju, bet visā pasaulē to skatījās miljoni.

Jau šā gada sākumā britu karaļnams teica, ka Čārlza III kronēšana, atšķirībā no citām pagātnē, būšot "pieticīga", taču tradīciju līnija no tā nemainās – pēc Kenterberijas arhibīskapa uzrunas karalis deva zvērestu, tad viņam piešķīra zelta lodi un scepteri un visbeidzot galvā lika Svētā Edvarda kroni, kā tas darīts gadsimtiem ilgi. Čārlza III kronis izgatavots 1661. gadā, jo iepriekšējais Pilsoņu kara laikā izkusa. Savukārt karalienes Kamillas galvu rotāja karalienes Mērijas kronis, kas izgatavots no zelta un sudraba un apdarināts ar vairāk nekā 2000 dimantiem.

Atšķirībā no karalienes Elizabetes II kronēšanas 1953. gadā, Čārlza ceremonijā krietni saīsināts procesijas gājiens no Bakingemas pils līdz abatijai – toreiz tas bija 8 kilometru garš un ilga divas stundas, Čārlza un Kamillas pavadīšanas ilgums nepārsniedza divus kilometrus.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Čārlzs III iepriekš bija lūdzis 12 mūziķiem radīt pavisam jaunu mūziku – britu labākie komponisti un mūziķi parūpējušies par ceremonijas muzikālo daļu, tostarp izskanēja līdz šim vēl nedzirdēta Endrū Loida Vēbera kompozīcija.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Iepriekšējo kronēšanu klātienē vēroja 8251 lūgtais viesis, bet Čārlza un Kamillas stāšanos valdnieku amatā vēroja 2200 lūgtu cilvēku. Pārstāvēta gan politiskā elite – prezidenti un premjerministri no visas pasaules –, gan reliģisko līderu loža, gan britu augstākās sabiedrības slavenības un, protams, citu valstu monarhijas pārstāvji. Ceremonijā piedalījās arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA