Video: Maksims Galkins pie savas pils iestāda 15 metrus augstu 'superegli'

Обожаю сажать 🌲 🌳 Это самое большое и старое дерево, которое я посадил на участке. Высота около 15 метров. Посадка такого дерева - это целая войсковая операция. Не могу не поделиться этим зрелищем 😱 не забывайте: В режиме IGTV после нажатия на «продолжить просмотр» можно развернуть телефон на 90 градусов и картинка будет на весь экран.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Dec 14, 2019 at 2:34am PST