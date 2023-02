Video: Zelenskis žurnālistam izrāda savu pašreizējo dzīvesvietu

Ukrainas telekanāla "1+1" žurnālistam Dmitro Komarovam bijusi ekskluzīva iespēja paviesoties "pagaidu" mājās pie prezidenta Volodimira Zelenska. Zelenskis izrādīja mitekli, kur dzīvo jau gadu – kopš okupantu karaspēka invāzijas viņa valstī. Tajā viņš nakšņoja arī 2022. gada 24. un 25. februārī.

Materiālu ar subtitriem angļu valodā internetā publicējis Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Antons Geraščenko. Īsajā video Zelenskis ļauj ieskatīties gan savā guļamistabā, gan garderobē.

Zelenskis guļ vienguļamajā gultā – viņa sieva ar bērniem dzīvo citviet. Preses konferencē, kas notika saistībā ar kara gadadienu, prezidents sacīja, ka ģimeni satiek reti, bet savus vecākus nav redzējis jau apaļu gadu.

Izrādot mitekli, redzams, ka tas nav šiks, taču ir kārtīgs. Savukārt viņa garderobē uz pakaramajiem rindojas Zelenska ikdienā vilktās drēbes – ērtas, sportiskas, zemes toņos. Stūrī atrodas arī daži uzvalki, taču tie iepakoti plēvēs. Kā saka Zelenskis, uzvalku viņš atkal vilks tikai tad, kad Ukraina būs padzinusi okupantu karaspēku.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf