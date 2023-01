Zelenska kundze pirmās lēdijas cienīgi sveic vīru 45. dzimšanas dienā

25. janvārī Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim aprit 45. Viņš pats savā jubilejā sociālajos tīklos par to neko nerunā, tā vietā kārtējo reizi saka paldies Ukrainas draugiem, šoreiz Vācijai, par militāro palīdzību. Toties Zelenska kundze Olena vīra dzimšanas dienas rītā jau steidza publiski viņam veltīt siltus vārdus.

Olena Zelenska vīra šūpļa svētkus atzīmējusi ar ierakstiem savos sociālo tīklu kontos. Viņa vēsta: "Man bieži vaicā, kā tu esi mainījies pa šo [kara] gadu. Es saku: viņš nav mainījies. Viņš ir tieši tas pats puisis, kuru satiku, kad mums abiem bija septiņpadsmit.

Bet patiesībā kaut kas ir mainījies. Tagad viņš smaida daudz mazāk, ne vairs tā, kā, piemēram, šajā attēlā. Es novēlu tev daudz vairāk iemeslu smaidīt! Jūs jau saprotiet, – to mums visiem vajadzētu," raksta Ukrainas pirmā lēdija.

Tāpat viņa slavē vīra stiprās puses: "Tu esi gana spītīgs! Tomēr galvenais ir tas, lai tev pietiek veselības – lūdzu, esi veselīgāks! Jo es gribu smaidīt tev blakus mūžīgi, dod man tādu iespēju," lūdz Ukrainas līdera sieva.

Sociālajos tīklos Volodimiru Zelenski svētkos apsveic gan ukraiņu tauta, gan citu valstu līderi, tostarp Latvijas Valsts prezidents Levits:

Happy Birthday President @ZelenskyyUa! This is your year of victory over Russia's terror. Latvia🇱🇻 gives all possible aid to Ukraine🇺🇦 and we encourage all European partners to maximize support.