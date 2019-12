21 gada vecumā pēkšņi miris daudzsološais reperis Juice Wrld

Hiphopa mūzikas pasauli satricinājusi sēru vēsts – 21 gada vecumā pāragri mūžībā devies amerikāņu reperis Juice Wrld, īstajā vārdā Džarads Antonijs Higinss.

Jaunais mūziķis nomiris svētdien, 8. decembrī. Repera nāves iemesls pagaidām nav zināms.

Tabloīds TMZ ziņo, ka mūziķis svētdien no rīta Midvejas lidostā Čikāgā piedzīvojis lēkmi.

Čikāgas policija raidsabiedrībai BBC apstiprinājusi, ka 21 gadu vecs vīrietis lidostā nonācis kritiskā stāvoklī un nekavējoties nogādāts slimnīcā, kur viņš miris.

Tiek vēstīts, ka policija sākusi mūziķa nāves apstākļu izmeklēšanu.

Reperis plašu atpazīstamību iemantoja pērn, pateicoties hitiem "All Girls Are the Same" un "Lucid Dreams", kas iekaroja arī "Billboard Hot 100" topa otro vietu. Aizvadītā gada sākumā Juice Wrld noslēdza aptuveni trīs miljonus ASV dolāru vērtu līgumu ar "Interscope Records".

Šogad mūzikas topu virsotnēs nonāca repera otrais albums "Death Race for Love".

Daudzi fani visā pasaulē un arī zināmi mūziķi tviterī publiski sēro par jaunā mākslinieka pāragro nāvi.