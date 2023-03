Adele pirms alkohola atmešanas dzērusi pat četras vīna pudeles dienā

Izcilā britu dziedātāja Adele 2021. gadā pilnībā izslēdza alkoholu no savas dzīves. Tagad māksliniece atklāj, ka dzeršanas liga bija aizgājusi tiktāl, ka viņa mēdza izdzert pat četras vīna pudeles dienā – un tas viss līdz pusdienlaikam.

To, ka Adelei ir nosliece uz dzeršanu, dziedātāja nekad nav slēpusi – viņa pati teica "tas man no tēva". Adeles tēvs mira no zarnu vēža un visai lielā nabadzībā.

Sestdienas vakarā uzstājoties koncertā Lasvegasā (lētākās biļetes uz to maksāja vairāk nekā 1000 eiro), 34 gadus vecā Adele ar saviem klausītājiem padalījās visai privātos stāstos, piemēram, ka kovidlaika mājsēdē viņa dzērusi daudz un aizgūtnēm, dažkārt izmalkojot pat četras vīna pudeles dienā. Pandēmijas periodā daudzi savās mājās pārlieku aizrāvušies ar alkoholu un arī viņa neesot bijis izņēmums.

"Atceros, ka braucu šeit pandēmijas laikā un savējiem teicu, ka gribu izdot albumu. Mājā mēs visi bijām piedzērušies, un pulkstenis vēl nebija pat vienpadsmit," Lasvegasā no skatuves teica dziedātāja, rokā turot glāzi ar dzērienu. Nav zināms, vai tas bija alkohols.

Adele atteicās no alkohola lietošanas 2021. gadā, kad mūžībā devās viņas tēvs, arī alkoholiķis. Pēc tam intervijā Oprai Vinfrijai Adele teica, ka dzeršanas atmešana arī bijis galvenais iemesls, kamdēļ tik raiti izdevies nomest lieko svaru. "Es vienkārši beidzu dzert. Tas ir viens lielisks veids. Dzert tikai ūdeni un būt prātīgai," par satikšanos ar savu īsto "es" sacīja dziedātāja.

Tiesa, tobrīd, kad Adele atteicās no alkohola, viņa kā primāro iemeslu minēja balss saudzēšanas aspektus. "Tā kā es gatavojos atgriezties [uz skatuves, mūzikā], man bija jāpārtrauc dzeršana. "Aperol spirtz" – jā, tas man patika," dziedātāja ieskicēja savu gaumi uz alkoholiskajiem kokteiļiem. "Mani vienmēr ir fascinējis alkohols, tas man no tēva. Allaž gribēju zināt, kas gan alkoholā ir tik lielisks," māksliniece izpaudās intervijā "Vogue" rudenī pirms pusotra gada.