Adriana Miglāne paziņo par pirmdzimtā gaidībām

Mana pasaule apgriezās kājām gaisā, un viss pārējais kļuva tik mazsvarīgs. Tā mīlestība, kas man ir pret tevi nav izmērāma un izsakāma ne vārdos, ne skaitļos. Tā mīlestība, kas man ir pret tevi, ir spēcīgāka par jebko citu uz pasaules. Tu esi visskaistākā dāvana, ko Dievs man ir atsūtījis, Tu esi vislabākais, kas ar mani varēja notikt. Es katru dienu esmu neizsakāmi laimīga, ka man esi Tu un priecājos par katru dieniņu, kurā mēs abi augam lielāki un stiprāki. Mēs ar tēti tevi ļoti gaidām un mīlam jau tagad, dēliņ!

A post shared by Adriana Miglāne (@adrianamiglane) on Mar 30, 2020 at 9:53am PDT