Aigars Grāvers atklāti par savu trešo laulību: 'Tas bija pārpratums'

Mūziķis, grupas "Jumprava" līderis Aigars Grāvers savienību ar režisori Aiju Strazdiņu nosaucis par pārpratumu. Grāvers joprojām kavējas pārdomās par savas trešās laulības krahu, un ar secinājumiem padalījies.

Mūziķis sirsnīgā sarunā ar Jāni Krīvēnu viņa "YouTube" raidījumā "Pāļa bazars" pēc septītās dzēriena glāzītes bija gatavs atbildēt arī uz privātas dabas jautājumiem.

Vaicāts, ko viņš ir sapratis un ko macījies no savām trim bijušajām sievām, Grāvers katrai no tām veltīja siltus vārdus.

Šīs attiecības viņu padarījušas par piecu bērnu tēvu, turklāt mūziķis ir arī vectētiņš diviem mazbērniem.

Sarunā ar Krīvēnu Grāvers atzīst, ka pirmā sieva devusi tādu kā etalonu tam, cik labi var būt. Šī laulība ilgusi vien gadu, jo mūziķa sieva nomirusi. "Viņa atstāja ar mani to iemīlēšanās skaistumu, to brīnišķīgo, kas bija. Viņa pameta mani ar to skaisto, tādu kā ideālu," atceras mūziķis.

Runājot par otro laulību, Grāvers nācis pie atziņas, ka "ir jāskatās apkārt, lai tu neej pāri līķiem".

"Lai sasniegtu kaut ko, tev ir no kaut kā jāatsakās," par kopdzīvi ar otro laulāto teic Grāvers. Runa esot par vērtībām un par atteikšanos no tām kaut kā vārdā.

Grāvera trešā laulība tikai nesen beigusies ar šķiršanos. Mūziķis atzīst, ka viņa secinājumi par laulību ar TV šovu režisori Aiju Strazdiņu vēl nav pilnībā noformējušies, jo domāšana par notikušo notiekot joprojām.

Grāvers ir tiešs: "Tas bija pārpratums".

Lai gan Grāvers turpina audzināt šajā savienībā dzimušos dēlus, kuri mācās 5. un 7. klasē, par attiecībām ar Aiju viņš teic, ka abiem bijuši dažādi redzējumi par labāko un vēlamo ģimenes modeli.

Strazdiņa bijusi vairāk karjeras un darījumu sieviete. Pārim bija būtiska – 18 gadu – vecuma starpība, taču tas nav bijis laulības kraha iemesls.

To, ka karjerisma plānā abi ir atšķirīgi domājoši, Grāvers nojautis jau attiecību sākumā, taču vēlāk nesaskaņas izvērtušās tiktāl, ka laulība izjukusi.

"Cilvēkiem (un man tajā skaitā) jābūt ļoti uzmanīgiem. Pirms uzākt attiecības ar sievieti jāsaprot, ka mazs īlentiņš var izaugt par ļoti lielu problēmu," ļaujoties metaforām, skaidro mūziķis, "tu apgulies gultā, un kaut kas dur. Tu domā, ai, tas jau tāds sīkums, pāries... Bet ņifiga nepāries! Tevi sāk kaitināt tā, ka viņš izaug par augoni".

"Es gribēju vairāk nekā viņa gribēja," par 14 gadu ilgās laulības fiasko secina Grāvers.

"Delfi" jau vēstīja, ka īsi pēc Grāvera un Strazdiņas laulības izjukšanas arī Aija intervijās medijiem pauda savu redzējumu par notikušo. Lēmums šķirties ģimenē nevienam neesot bijis pārsteigums. Drīz pēc šķišanās režisore uzsāka jaunas attiecības, kurās ar partneri abiem ir līdzīgs temperaments attiecībā uz sasniegumiem dzīvē.