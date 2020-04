Anna Sedokova atklāj, kā ar mīļoto Timmu pārdzīvo dīkstāvi

View this post on Instagram

В самоизоляции и с любимыми сложно, я уж и не представляю, как с не любимыми. Наверное, хочется выть или прибить кого-то. Мы уже прошли 1001 стадию. Раскрыли все секреты. Закрыли. Научились готовить коктейли, пока не научились после них затыкаться.) Для нас двоих работа была не то, что смысл жизни, а сама жизнь. Все свои годы она была нашим спасением. То, что мы умеем делать и делаем 24/7. Вчера застала парня за... просмотром своих старых игр. Он спит с мячом, как в детстве, а мой мозг поломался и перестал выдавать идеи. Успокоила статья в Times, что не я одна такая. Что наш мозг просто запутался. Сбились настройки и системы. Мои точно ) Но я надеюсь, что все этот скоро закончится, а пока я пойду искать потерявшуюся себя в книгах и музыке и очень надеюсь, что за руку с тобой @janis.timma ❤️

