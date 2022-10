Billijas Eilišas jaunais puisis – grupas 'The Neighbourhood' solists

Amerikāņu dziedātāja Billija Eiliša uzsākusi jaunas attiecības un ir tajās neparasti laimīga, ziņo "Mail Online". Mākslinieces jaunais draugs ir mūziķis Džesijs Ruterfords, kurš par Eilišu ir 11 gadus vecāks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Billija Eiliša, kura vienmēr bijusi ļoti noslēgta attiecībā uz savu privāto dzīvi, tagad savu laimi vairs nevar noslēpt – paparaci fotogrāfi jaunieti notvēruši sevišķi priecīgu brīžos, kad viņa laiku pavada kopā ar 31 gadu veco Džesijs Ruterfordu, rokgrupas "The Neighborhood" solistu.

Abi satiekas nesen, taču zināms, ka viņiem Losandželosā bijuši divi randiņi divu dienu laikā, bet pagājušajā nedēļā pāris piedalījās "Universal Studio" Helovīna šausmu naktī, staigājot, sadevušies rokās.

Kad fani jau vairāk nekā nedēļu bija spekulējuši, vai starp abiem tiešām virmo romantikas dzirksts, Eiliša un Ruterfords savas attiecības apstiprinājuši ar skūpstu publiskā vietā pēc randiņa restorānā "La Mirch". Dodoties uz automašīnu, ceļā viņi vairākas reizes apstājās, lai pabučotos.

Tikmēr soctīklotāji vērš uzmanību uz mīlnieku ievērojamo gadu starpību – Ruterfords ir 11 gadus vecāks par mākslinieci. Viņš viņu pazīst jau kopš laika, kad Eiliša bija nepilngadīga.

Eiliša pazīstama ar to, ka par savu privāto dzīvi nevēlas izteikties. Pirms dažiem gadiem viņa kādā intervijā teica, ka nožēlo pat to niecīgo daļu savas mīlas dzīves, kas tomēr nonākušas publiskajā vidē. Pati Eiliša šā gada jūnijā šķīrās no puiša, ar kuru kopā bija vienu gadu, savukārt Ruterfords pērnā gada novembrī šķīrās no modeles Devonas Lī Kārsonas, ar kuru draudzējās sešus gadus.