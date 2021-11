Britnijas aizbildniecības sāga noslēgusies – tiesa izbeidz tēva varu

Losandželosas tiesas tiesnese piektdien, 12. novembrī, nolēma oficiāli atņemt popdziedātājas Britnijas Spīrsas tēvam aizbildņa lomu pār meitu, vēsta "BBC".

Džeimijs Spīrs par meitas aizbildni tika iecelts pirms 13 gadiem, taču pēdējo gadu laikā Britnija aktīvi cīnījās, lai atgūtu varu pār savu dzīvi.

Ierakstā "Instagram" Britnija norādīja, ka "aiz laimes varētu raudāt".

Viņas tēvs arī publiski atzina, ka pienācis laiks, kad meitai atgūt kontroli pār pašas dzīvi.

"Viņa dzīve bija drumstalās un viņa cieta no fiziska, emocionāla, garīga un finansiāla stresa," iepriekš tiesā norādīja Džeimija advokāts.

Pēc tiesas sprieduma dziedātāju pie tiesas ēkas sagaidīja fanu pūlis.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney

🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L