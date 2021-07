Darbu ar Britniju Spīrsu pārtrauc 25 gadus lojālais menedžeris

Pēc 25 gadu darba dziedātājas Britnijas Spīrsas menedžera amatā par aiziešanu pavēstījis Lerijs Rūdolfs – vīrs, kurš faktiski izveidoja viņas spožo karjeru šovbiznesā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lerijs Rūdolfs, kurš palīdzēja Spīrsai tikt pie viņas pirmā un visiem tālākajiem ierakstu līgumiem, pavēstījis, ka pārtrauc darba attiecības ar dziedātāju, ziņo raidorganizācija BBC.

Rūdolfs bija līdzās Britnijai no viņas karjeras pirmsākumiem, kad viņu menedžera pienākumiem uzrunāja dziedātājas māte. Rūdolfs Britniju sauc par "gandrīz kā meitu", abi strādāja kopā 25 gadus. Paralēli Britnijai viņš pārstāvēja arī tādus māksliniekus kā Džastins Timberleiks, Džesika Simpsone un "Backstreet Boys".

Par savu nodomu atkāpties no menedžera amata Rūdolfs pavēstījis vēstulē zvaigznes tēvam Džeimijam Spīrsam, kurš ir Britnijas aizbildnis joprojām, lai arī pēdējā gada laikā norit virkne tiesvedību par to, lai dziedātājai būtu pašnoteikšanās. Pagājušajā nedēļā tiesa Losandželosā noraidīja Spīrsas advokāta lūgumu atbrīvot tēvu no aizbildniecības. Tiesas materiālos teikts, ka dziedātāja "praktiski nav spējīga vadīt savus finanšu resursus, pretoties krāpšanai vai ietekmei". Britnija Spīrsa neuzstājas, kamēr viņas dzīvi un naudas plūsmu kontrolē viņas tēvs.

Tikmēr Rūdolfs pavēstījis, ka pēdējo reizi ar Britniju komunicējis pirms divarpus gadiem un viņa teikusi, ka vēlas pārskatīt abu darba līgumu, piedāvājot viņam nenoteikta laika darbu. "Un šorīt es uzzinu, ka Britnija vēlas doties pensijā. Kā menedžeris uzskatu, ka mani profesionālie pakalpojumi vairs nav vajadzīgi, un viņas pašas interesēs būtu, lai es atkāpjos no amata," vēstījis Rūdolfs. Viņš piebilst, ka nekad nav bijis bēdīgi slavenajā aizbildņu kompānijā, kā arī pauž lepnumu par 25 gadus laikā paveikto.

"Novēlu Britnijai laimi un veselību! Būšu blakus, ja kādreiz radīsies tāda vajadzība. Tas man ir ļoti emocionāli un smagi. Esmu ar viņu kopā bijis trešdaļu dzīves, skatos uz viņu kā uz savu meitu," izteicies menedžeris.

Kā zināms, šobrīd rit tiesas prāvas, kurās Britnija Spīrsa un viņas atbalsta komanda cenšas atbrīvot mākslinieci no tēva aizgādnības. Kopš 2008. gada viņas profesionālo darbību, finanšu plūsmu un arī privāto dzīvi kontrolē šobrīd 39 gadus vecās dziedātājas tētis. Vienā no tiesām Spīrsa vēstīja, ka viņa tikusi sazāļota, spiesta uzstāties, spiesta lietot kontracepciju, lai gan gribējusi mazuli, un viņai liegts tikties ar saviem draugiem. Publiskajā vidē Spīrsu atbalsta virkne citu dziedātāju un pat viņas divu dēlu tēvs, bijušais vīrs Kevins Federlains.