Dziedātāja Annija Putniņa kļuvusi par māmiņu meitai

View this post on Instagram

Nu jau pusgadiņš kā precēti. Rīts pēc kāzām 💜 Morning after our wedding 😎 #wifeandhusband❤️ #sievaunvīrs💕

A post shared by Annija Putnina (@anniya.putnina) on Feb 14, 2020 at 12:57pm PST