Dziedātāja Jenny May ir otrā bērniņa gaidībās

Priekā, par skaistiem mirkļiem🥂! Man šķiet vislielākā dzīves māksla ir ikdienas sīkumos meklēt pozitīvās atklāsmes, arī grūtās situācijās. Tās negatīvās jāmet malā, jo fokuss uz tām tikai vairo slikto. Arī domu tīrība ir darbs ar sevi. Mīlēt sevi un citus, pieņemt, nevis nemitīgi vērtēt, salīdzināt un apspriest, kā viņam vai viņai bija pareizāk darīt. Tas nav vienkārši, bet ir tik labi, kad ķermenis un domas ir tīras ar prieku par šodienu, par jaunām idejām, par saviem tuvajiem un mīļajiem, par ikdienas sīkumiem! Lai jums gaišas domas, samīļoju🤗😇!

A post shared by Jenny May (@jennymayreal) on Jul 15, 2019 at 1:47am PDT