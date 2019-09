Dziedātāja Jenny May laidusi pasaulē otro meitu Stellu

View this post on Instagram

Nu jau vairāk kā nedēļa pagājusi, kopš pirmo reizi satiku savu mazo zvaigznīti Stellu. Klusumā, mierā mežmalā. Paldies vecmātei Aija Mikova par siltu uzņemšanu un rūpēm mums tik nozīmīgā brīdī. Vecākā māsa Sāra arī turpat nāca pasaulē un nu jau viņa tur sagaidīja savu māsu. #radibumajaharmonija #bērniņširdzimis

