Dziedātāja Rianna gaida repera ASAP Rocky bērnu

Populārā barbadosiešu izcelsmes dziedātāja Rianna un viņas mīļotais vīrietis reperis A$AP Rocky gaida mazuli. Abiem šis būs pirmais bērns, vēsta ārvalstu mediji.

33 gadus vecā Rianna ar reperi Asapu (īstajā vārdā Rekimu Meiersu) satiekas jau sen, taču tikai 2021. gada maijā mūziķis paziņoja: Rianna ir viņa īstā sieviete.

Pagājušās nedēļas izskaņā pāris pastaigājies pa Hārlemas rajonu Ņujorka, kur tapušas arī dažas bildes. Tajās redzams – Rianna ir stāvoklī.

Gaidāmais mazulis viņai un draugam būs pirmais.

Runas par to, ka abus saista ne tikai profesionālas, bet arī romantiskas attiecības, pirmo reizi uzvirmoja tālajā 2013. gadā, kad Asaps mākslinieci atbalstīja viņas koncerttūrē. Abi bija redzami A$AP Rocky videoklipā skaņdarbam "Fashion killa", tāpat reperis iedziedājis vienu pantiņu Riannas hita "Cockiness (I love it)" remiksam. Vienlaikus mākslinieki allaž izvairījušies no parādīšanās preses slejās blakus, arī paparaci fotogrāfi viņus nebija fiksējuši kopā neformālos apstākļos.

Nu jau ilgāku laiku abi vairs savas attiecības neslēpj. Tiesa, vai gaidāmas arī kāzas, pagaidām ziņu nav.

Riannai pagātnē ir vētrainas un ar vardarbību saistītas attiecības. Viņa te satikusies, te šķīrusies gan ar dziedātāju Krisu Braunu, gan reperi Dreiku. 2017. gadā kļuva zināms par viņas mīlu ar Saūda Arābijas biznesmeni Hasanu Džamīlu, taču pāris izšķīrās 2020. gada janvārī.