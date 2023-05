Eda Šīrana 'Thinking Out Loud' nav plaģiāts, lemj tiesa

Britu dziesminieks Eds Šīrans, komponējot savu slaveno hitu "Thinking Out Loud", nav kopējis Mārvina Geja dziesmu "Let's Get It On", lēmusi ASV tiesa. Šīrans iepriekš bija paudis, ka pametīs mūziku pavisam, ja tiesa Ņujorkā atzīs viņu par vainīgu plaģiātismā, ziņo BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiesā Ņujorkā britu dziedātājs Eds Šīrans noliedza, ka būtu zadzis kādus elementus no Mārvina Geja kompozīcijas, lai radītu savu 2014. gada hitu "Thinking Out Loud". Tā uzskatīja Geja darbu mantinieki, prasot naudu par autortiesību pārkāpumiem no kompānijām "Warner Music Group" un "Sony Music Publishing".

Jau tiesvedības sākumā Šīrans teica, ka noslēgs savu karjeru gadījumā, ja zvērinātie atzīs viņu par vainīgu plaģiātismā, tomēr Manhetenas federālā tiesa lēma, ka viņš nav bijis mūzikas zaglis. Tiesa lēma, ka Šīrans savu hitu ir radījis patstāvīgi.

Šīrana aizstāvībai tiesā runāja arī kāds muzikologs, kurš pierādīja, ka strīdīgā četru akordu secība tikusi izmantota vairākās dziesmās vēl pirms 1973. gada, kad Mārvins Gejs radīja savu "Let's Get It On".

32 gadus vecais dziesminieks ar spriedumu bija ļoti apmierināts un pēc tā pasludināšanas apskāva savu komandu. "Esmu absolūti sarūgtināts, ka šādas nepamatotas prasības vispār var nonākt līdz tiesai. Ja zvērinātie būtu lēmuši ne man par labu, mēs visi varētu atvadīties no radošās brīvības savā darbā," izteicās Šīrans.