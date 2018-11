'Eirovīzijas' fani uzjautrinās par Markus Rivas neatlaidību

Pirmdien, 26. novembrī, tika izziņoti tie mākslinieki un muzikālās apvienības, kas pārvarējušas Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursa "Supernova" pirmo atlases kārtu. Starp censoņiem, kas tīko Latviju nākamgad pārstāvēt "Eirovīzijā", ir arī dziedātājs Markus Riva, kurš savas neatlaidības dēļ nereti tiek dēvēts par "Supernovas" veterānu.

Tiem, kuri cītīgi seko līdzi "Eirovīzijas" kaislībām, nebūs jāatgādina, ka Riva konkursā "Supernova" ik gadu ir piedalījies jau kopš tā pirmsākumiem. Šī ir jau piektā reize, kad viņš izmēģina spēkus LTV veidotajā projektā.

Arī pirms "Supernovas" Riva regulāri piedalījās "Eirovīzijas" nacionālajās atlasēs, tomēr līdz lielajai skatuvei viņam šo gadu gaitā tā arī nekad nav izdevies nokļūt, un tas veicinājis labu augsni dažādiem jociņiem par mūziķa neatlaidību un centieniem.

Šogad Riva konkursā startē ar dziesmu "You Make Me So Crazy", kas vietnē "YouTube" kopš publicēšanas šīs nedēļas sākumā jau izpelnījusies prāvu komentāru birumu gan no pašmāju "Eirovīzijas" faniem, gan ārzemniekiem.

Tāpat arī Rivas spītību ļaudis apsprieduši "Eirovīzijas" fanu blogā "Wiwibloggs" un "Twitter" tīklā, kur kāds asprātis pat norādījis – "ja jau Gobzems tika pie valdības veidošanas, tad sapņi piepildās un Markus Riva šogad tiks uz "Eirovīziju"".

Markus Riva has got to stop trying, seriously

Markus Riva - You make me so crazy

- Honey are you ever gonna stop entering the preselection

- Another generic song with actually a really nice melody but the lyrics just ruin everything

Me watching Markus trying to represent Latvia in 2035: pic.twitter.com/XxeiIJ54lh