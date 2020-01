Eminems negaidīti izdod albumu ar aicinājumu grozīt ieroču aprites likumus

Amerikāņu reperis Eminems piektdien negaidīti laidis klajā albumu "Music to Be Murdered By", kā arī prezentējis videoklipu, kurā aicina grozīt ieroču aprites likumus.

Par albuma iznākšanu mūziķis paziņoja tviterī. Albumā ir 20 dziesmas.

Arī 2018. gadā albums "Kamikaze" tika izdots bez iepriekšējas publicitātes.

Reperis no Detroitas jaunās dziesmas "Darkness" videoklipā atainojis apšaudi koncerta laikā. Dziesmas teksts un videostāsts atgādina par 2017. gadā notikušo masu apšaudi mūzikas festivālā Lasvegasā, kurā gāja bojā 58 cilvēki. Tas bijis lielākais upuru skaits apšaudē mūslaiku ASV vēsturē. Klipa beigās samontēti audio un videomateriāli no ziņu raidījumiem par pēdējā laikā ASV notikušām masu apšaudēm un aicinājums reģistrēties balsošanai vēlēšanās.

"Kad tas beigsies? Kad pietiekami daudz cilvēkiem tas rūpēs," lasāms videoklipa noslēgumā. "Reģistrējies vēlēšanām vietnē "vote.gov". Izvēlies rūpīgi un palīdzi grozīt ieroču aprites likumus ASV."

Eminema mājaslapā publicēts aicinājums cilvēkiem sazināties vai apmeklēt vairākas vardarbības ar ieročiem novēršanas organizācijas, piemēram, "Everytown for Gun Safety" un "Sandy Hook Promise".

Albuma vāka noformējumā attēlotas asins šļakatas un Eminems uzvalkā ar lāpstu rokā. Alternatīvā vāka attēlā redzams Eminems ar cirvi vienā rokā un pistoli otrā rokā, abus turot sev pie galvas. Eminems tviterī paziņoja, ka "iedvesmojos no meistara, onkuļa Alfrēda", atsaucoties uz 1958. gadā iznākušo tāda paša nosaukuma Alfrēda Hičkoka albumu.

"Music to Be Murdered By" ir Eminema 11. studijas albums. Tajā reperis sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Eds Šīrans, Skailera Greja, Andersons Paaks un decembrī 21 gada vecumā mirušais reperis "Juice WRLD".