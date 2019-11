Fani bēdājas: korejiešu slavenākās popgrupas puišiem jāpilda obligātais militārais dienests

Dienvidkorejā joprojām spēkā ir obligātais militārais dienests, kas jāizpilda visiem pilngadību sasniegušajiem vīriešiem. No armijas neizvairīsies arī pasaulslavenās puišu popgrupas "BTS" dalībniekiem, un daudzi fani par to, protams, ir ļoti sabēdājušies.

Daudzi muzikālo apvienību "BTS" dēvē par Dienvidkorejas veiksmīgāko eksporta preci, un ne velti – tā ir pirmā korejiešu popmūzikas grupa, kurai izdevies ielauzties ASV pārdotāko albumu topos. Septiņiem dziedošajiem jaunekļiem izdevies iemantot starptautisku atpazīstamību un miljoniem fanu visā plašajā pasaulē.

Tiesa, lai gan grupas panākumi turpina uzņemt galvu reibinošus apgriezienus, tas jaunekļus neatbrīvo no pienākuma pret savu valsti. Izdevums "The Guardian" vēsta, ka visiem septiņiem apvienības dalībniekiem nāksies izpildīt obligāto militāri dienestu, kas Dienvidkorejā ilgst aptuveni divus gadus.

Jāatzīmē, ka Dienvidkorejā sistēma, kā tiek aprēķināts cilvēka vecums, ir nedaudz citādāka nekā citviet pasaulē. Kad bērns nāk pasaulē, Dienvidkorejā pieņemts uzskatīt, ka viņš ir vienu gadu vecs.

Savukārt par gadu vecāks cilvēks kļūst nevis savā īstajā dzimšanas dienas datumā, bet gan katra gada 1. janvārī, līdz ar to sanāk, ka cilvēks pēc korejiešu pieņemtajiem standartiem vienmēr būs gadu vai divus vecākus, nekā viņš tajā brīdī tiek uzskatīts Rietumu pasaulē.

Visi septiņi "BTS" mūziķi ir nākuši pasaulē laika posmā no 1992. līdz 1997. gadam. Kā ziņo ārzemju mediji, grupas vecākajam dalībniekam Džinam militārajā dienestā būs jāiestājas līdz nākamā gada beigām, un tas satraucis daudzus fanus.

Puišu atbalstītāji pat publiski pauduši lūgumu pieļaut izņēmumu un atbrīvot grupas dalībniekus no militārā dienesta. Savukārt paši mūziķi no dienesta nebaidās. Viņu menedžeru kompānija paziņojusi, ka "militārais dienests ir pienākums, līdz tam mēs faniem rādīsim visu labāko no "BTS", kā arī turpināsim to darīt pēc tam, kad dalībnieki būs izpildījuši savu pienākumu".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Jāatzīmē, ka Dienvidkorejā tomēr tiek pieļauti izņēmumi attiecībā uz obligāto militāro dienestu. Tā, piemēram, tas nav jāpilda klasiskajiem mūziķiem un sportistiem, kuri guvuši starptautiska mēroga panākumus.

Arī valsts kultūras ministrs Parks Jang-Vu paudis atbalstu tam, ka "BTS" gadījumā varētu pieļaut izņēmumu, bet tajā pašā laikā arī norādījis, ka populārajā kultūrā un mākslā ir daudz grūtāk noteikt kritērijus, pēc kuriem atbrīvot no obligātā dienesta, nekā klasiskajā mūzikā un sportā.