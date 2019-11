Fanus pārsteidz Renāra Kaupera piereģistrēšanās 'Instagram'

View this post on Instagram

Laba kamera, laba bilde. Patiešām, kāpec ne,- lai iet kā pirmā! Labrīt visiem!!🙌 they say @brainstormofficial this could be a pretty good first picture for driznaks007. Why not, indeed! Good morning insta world!!

A post shared by driznaks (@driznaks007) on Nov 12, 2019 at 12:51am PST