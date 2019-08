Fanus sajūsmina Busuļa un Lazareva selfijs

View this post on Instagram

Labdien ... 🥳 Добрый день .. 🤗 ..Būt žūrijā un lemt konkursantu likteņus nebūt nav viegli ... 🥴👽 Быть в жюри и решать судьбы конкурсантов не так уж легко ... 🙏🏻 Uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība .. 🤲🏻 Это очень большая ответственность ... ☝🏻💯 ... Un šajā bildītē visu var saskatīt —> gan tīro sirdsapziņu, gan atbildību ... 🍾 И в этом фото видно всё —> и чистую совесть и ответственность ... 🗣.. ⭐️ @LazarevSergey ⭐️ #NewWave #НоваяВолна #JaunaisVilnis #СергейЛазарев #intarsbusulis #интарсбусулис #LuxuryExtreme

