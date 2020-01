Foto: 50 gadus vecā Dženifera Lopesa žilbina 'Versace' reklāmas kampaņā

Lai gan amerikāņu dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa aizvadītajā vasarā iesoļoja sestajā gadu desmitā, un daudzi joprojām nespēj noticēt tam, ka viņai ir 50 gadi. Viņa joprojām ir izcilā fiziskajā formā, un daudzi uzskata – Lopesa citām sievietēm ir iedvesmojošs piemērs, kā rūpēties par savu izskatu.

Pērn rudenī uz lielajiem ekrāniem iznāca filma "Hustler" ar Lopesu galvenajā lomā. Dziedātājā filmā atveido striptīza dejotāju, un daudzus skatītājus pārsteigusi viņas izcilā fiziskā sagatavotība un neticami jauneklīgās ķermeņa aprises, kas filmā apskatāmas kā uz delnas.

Savukārt nesen Lopesa piedalījusies modes nama "Versace" jaunākajā reklāmas kampaņā, kuras ietvaros izrādījusi savus vizuālos dotumus, nekautrējoties no iztēli rosinošiem un sievišķīgiem tērpiem, kas atsedz gana daudz miesas.

Tiesa, pati Lopesa nekad nav slēpusi, ka viņas satriecošā izskata pamatā ir veselīga ēdienkarte un regulāras fiziskās aktivitātes. Viņa uz sporta zāli dodas gandrīz katru dienu.

Tāpat arī aktrise ir pilnībā atteikusies no alkohola un kofeīnu saturošiem dzērieniem. Viņa nesmēķē un īpašu uzmanību pievērš savas sejas ādas kopšanai. Turklāt viņa nekad nedodas gulēt ar grima kārtu uz sejas – dekoratīvās kosmētikas notīrīšana pirms miega ir viens no tīras, starojošas sejas ādas priekšnoteikumiem. Ar veselīgu dzīvesveidu roku rokā arī iet meditēšana, cītīga ūdens dzeršana un ādas sargāšana no saules.