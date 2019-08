Foto stāsts: Linda Leen skaisti atzīmē vārda dienu

View this post on Instagram

Sākums- ar stopiem no Vaides līdz Kolkai. Turpinājums- autobuss no Kolkas līdz Melnsilam. Kulminācija- 27km ar kājām gar līča un atklātās jūras krastu. Noslēgums- pelde un Marlboro ielejas Gewurztraminer☺️ Kājas lupatās, bet priecīgs kā traks!😄

