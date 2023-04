Grupas 'Naiv' solists Maskavā aicina 'gūglēt' skolnieces Mašas stāstu

"Gūglējiet un uzziniet, kas tur notika, šausminieties par to, kas notika ar Mašu un viņas ģimeni par viņas zīmējumu" – šādus vārdus koncertā klubā Maskavā no skatuves teica grupas "Naiv" solists Aleksandrs Ivanovs jeb Čača, kurš uz skatuves uznāca krekiņā ar uzrakstu "Maša Moskaļova".

Grupas "Naiv" koncerts notika 15. aprīlī Maskavas klubā "1930 Moscow".

Medijs "Mediazona" sociālajos tīklos publiskojis video no koncerta, kurā solists Ivanovs vēstīja par 6. klases skolnieci no Tulas Mašu Moskaļovu – meitene, kura uzzīmēja pretkara zīmējumu un par to viņas tēvam tiesa 28. martā piespriedusi divu gadu cietumsodu, savukārt meitene nonāca patversmē un pēc tam pie savas bioloģiskās mātes. Līdz šim tēvs Mašu bija audzinājis viens.

"Es nespēju šai lietai paiet garām un aizdzīt no sevis. Nezinu, kāpēc šī Mašas Moskaļovas lieta mani nelaiž vaļā. Varbūt tāpēc, ka man pašam ir meita viņas vecumā. Draugi, es gribu jums lūgt: meklējiet visu informāciju par šo gadījumu, uzziniet, kas tur notika. Viņa tikai uzzīmēja zīmējumu mākslas stundā skolā," no skatuves sacīja dziedātājs. Mirkli vēlāk publika zālē sāka aplaudēt un saukt "nost ar karu!"

Atgādinām, ka Baltkrievija izdevusi Krievijai Alekseju Moskaļovu, kurš tika nošķirts no meitas un notiesāts uz diviem gadiem cietumā pēc tam, kad viņa meita Maša skolā ar zīmējumu bija paudusi protestu pret Krievijas sākto karu Ukrainā.

Maša Moskaļova, tobrīd sestās klases skolniece, pagājušā gada aprīlī Tulas apgabala skolā zīmēšanas stundā uzzīmēja Krievijas un Ukrainas karogus ar uzrakstiem "Karam - nē" un "Slava Ukrainai". Skolas direktore pēc stundas izsauca policiju.

Kā apgalvoja varasiestāžu pārstāvji, sociālajos tīklos atrasti Alekseja Moskaļova komentāri Ukrainas atbalstam, kā arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina karikatūras. Moskaļovam tika noteikts mājas arests, bet meita ievietota patversmē.

28.martā Jefremovas rajona tiesa Moskaļovam piesprieda divus gadus cietumā par tā dēvēto armijas diskreditāciju. Tiesājamais tiesas zālē nebija, jo dienu iepriekš bija aizbēdzis no mājas aresta. 30.martā Moskaļovu Minskā aizturēja Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas darbinieki.

"Aleksejs Moskaļovs tika no Baltkrievijas izdots Krievijai," ziņoja nevalstiskā organizācija "OVD-Info". Moskaļova advokāts Vladimirs Bilijenko ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka nevar uzreiz apstiprināt "OVD-Info" ziņoto un viņa rīcībā nav informācijas par Moskaļova atrašanās vietu.

Maša Moskaļova ir nodota mātei, kas gadiem ilgi nebija nodarbojusies ar viņas audzināšanu. Krievijā sākts tiesas process par Mašas Moskaļovas abu vecāku tiesību ierobežošanu.