Izjukusi repera anša piecus gadus ilgā laulība – pāris šķiras

Par laulības izjukšanu trešdienas vakarā paziņojis šobrīd labākais pašmāju reperis Ansis Kolmanis jeb ansis. Izvērstā skaidrojumā, kurā netrūkst arī daudz privātu detaļu, reperis pavēstījis, ka viņa un kundzes Līvas ceļi turpmāk vairs nebūs kopdzīves valgiem sieti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par savas laulības izjukšanu Ansis Kolmanis un viņa sieva, radošās darbības menedžere Līva Kolmane vienojās kopīgā paziņojumā. Sociālajā tīklā "Twitter" mākslinieks raksta, ka viņu septiņus gadus ilgajam mīlas stāstam nu pienācis gals un, lai arī skumstot, tomēr abi jūtoties atviegloti.

Kolmaņu pāris apprecējās 2016. gada 23. jūnijā.

Reperis lūdz draugus un paziņas pret Kolmaņu lēmumu izturēties ar sapratni: "Riktīgi negribam dzirdēt ne pārāk labi informētus ieteikumus, ko un kā mums labāk darīt vai nedarīt, un to, cik viss bija forši no malas, ko mēs drīkstam vai nedrīkstam darīt, paši esam par to kārtīgi un racionāli padomājuši [..]..."

34 gadus vecais ansis skaidro, ka pēdējie divi gadi ir laulātos "salauzuši". Bija gan smagā pandēmijas pieredze, gan cīņa ar sievas depresiju, taču abi spējuši cieņpilni izšķirties. "Šo lokdaunu un ziemu gan vairs neesam spējīgi pavilkt, tas mums abiem sāka kļūt skaidrs pirms neilga brīža," argumentus laulības šķiršanai klāsta reperis. Plašāk lasāms anša tvitera ierakstā:

Gribēju jums kaut kā oficiālāk par šo paziņot, bet @_BeLiva saka, ka vislabāk derēs tas pats paziņojums, kuru uzrakstīju mūsu tuvo draugu diskordam. pic.twitter.com/NOWhW7Fm2t — ansis 🦆 (@ansishh) October 20, 2021

Kā zināms, ansis par albumu "Liela māksla" šogad saņēma "Zelta mikrofonu" par labāko albumu, kā arī Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu par vislabāko hiphopa albumu, savukārt viņa kompozīcija "Zemes stunda" plūkusi laurus neskaitāmos topos.