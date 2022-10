Jakušonoks slimnīcā gulējis tajā pašā gultā, no kuras uz morgu aizvests Freimanis

TV3 uzsācis sarunu raidījumu ciklu "Zilonis studijā", kur sabiedrībā zināmi cilvēki aprunājas par dažādām, tostarp visai neērtām tēmām. Šonedēļ vienā no pārraidēm Normunds Jakušonoks pieskārās alkoholisma tematam.

Kā jau daudzi mūziķi, arī grupas "Labvēlīgais tips" taustiņinstrumentālists Normunds Jakušonoks uz savas ādas pārbaudījis, ko nozīmē, kad bohēmiska iedzeršana pāriet postošā atkarībā. Nu jau ilgāku laiku viņš dzīvo skaidrā, un raidījumā atklāj, ka viņam bijuši vairāki signāli, kas vēstījuši: labi nebūs.

Izrādās, cīnoties ar grādīgās dziras izraisītām slimībām, viņš nonācis Latvijas Infektoloģijas centrā, kur ievietots tajā pašā palātā un tajā pašā gultā, kurā gulējis viņa kolēģis Mārtiņš Freimanis. Liepājnieks Freimanis sava radošā mūža laikā ar alkoholu bija ļoti ciešās attiecībās, īpaši viņam garšoja melnais balzams.

Nonākšana Freimaņa gultā bijis viens no tiem brīžiem, kas Jakušonoku tuvinājis lēmumam beigt dzert.

"Es nevaru pateikt, ka tas bija kāds konkrēts brīdis, bija vairāki. Viens no tādiem mirkļiem bija tas brīdis, kad gulēju slimnīcā, tajā pašā palātā, no kuras bija aiznests uz morgu Mārtiņš Freimanis, guļot tajā pašā gultā, kurā bija gulējis viņš. Tas iedeva diezgan lielu triecienu pa smadzenēm. Tas noteikti bija viens no spēcīgākajiem iemesliem," savā pieredzē dalās mūziķis, kurš pārstāja lietot alkoholu 2012. gadā. Jakušonoks pēc tam pārvērtās arī gluži fiziski – kļuva daudz slaidāks un veselīgāks.

Kā zināms, populārais dziedātājs, grupas "Tumsa" līderis Mārtiņš Freimanis nomira 2011. gada 27. janvārī, būdams 33 gadus vecs. Kā sākotnējie nāves iemesli tika minēta elpceļu saslimšana, bet vēlāk atklājās, ka Freimanis miris no vispārējas organisma intoksikācijas, kuras galvenais cēlonis bija akūts toksiskais hepatīts. Kā papildu cēloņi minēti arī taukainā hepatoze trešajā stadijā un vāja sirdsdarbība, kas izraisījusi nieru mazspēju, kā arī slapjais pleirīts pēc kārtīgi neārstētas saaukstēšanās.