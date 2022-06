Jānis Aišpurs šķiršanos no pirmās sievas sauc par elli

"Tas brīdis - tā ir elle. Tā ir elle! Var jau lietot kādus maigākus, smukākus epitetus, bet būtībā tā ir elle," saka mūziķis Jānis Aišpurs, kurš sniedzis interviju žurnālam "Ieva".

Jānis Aišpurs, kā zināms, jau gadu ir laimīgi precējies ar dziedātāju Aiju Andrejevu. Taču viņu mīlasstāsta sākums ne vienai vien sievietei varēja uzdzīt šermuļus, proti, Aišpurs aizgāja no sievas Madaras, kad viņai bija zīdainis uz rokām. Aišpura pirmajā laulībā dzimušas divas meitas.

Mūziķis sniedzis interviju žurnālam "Ieva", kurā atceras brīdi, kad sapratis: šķirsies. Palikšana kopā bērnu dēļ neesot bijusi iespējama, jo "bērns ļoti labi jūt emocijas, teātri un izlikšanos".

Kā stāsta Aišpurs, attiecības ar meitu mammu bijušas kā pa viļņiem, abi centušies laulību stutēt, taču runājuši arī par šķiršanos. Taču tad bijis lūzuma punkts, kad Jānis Madarai "cieņpilni pateicis" [ka šķirsies].

Tagad viņš pārdomā, vai šāds solis ir vērtējams kā vīrišķīgs vai nevīrišķīgs. No vienas puses: esot ļoti nevīrišķīgi, jo sieviete paliek ar diviem maziem bērniem un lielāku atbildību. "Taču – no otras puses – turpināt melot, izlikties... Jā, tas ir milzīgs lēciens no kraujas nezināmajā, bet, ja atrodi sevī spēku to darīt, ir jādara. Ja tu racionāli saproti, ka skrien iekšā ugunī, bet nevari neskriet... Ir jālec, bet tas jādara cieņpilni," argumentē Aišpurs.

Mūziķa pirmā sieva Madara nu ir precējusies ar citu vīrieti un dzīvo Itālijā, savukārt Aišpurs bauda laimi ar mīļoto Aiju Andrejevu. Dziedātāja iepriekš intervijā "Ievai" pauda, ka vēlas bērnu. Abiem šīs ir otrās laulības.