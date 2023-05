Kādi bija lieliskās Tīnas Tērneres pēdējie dzīves gadi

Šobrīd visa pasaule sēro par leģendārās "rokenrola vecmāmiņas" Tīnas Tērneres nāvi. Tā nebija pēkšņa – dziedātāju daudzus gadus mocīja dažādu slimību buķete, lai gan uz skatuves par to nekas neliecināja. Pirms diviem gadiem Tērnere atvadījās no faniem, sakot, ka savas dzīves noslēdzošo daļu vēlas pavadīt ārpus publikas uzmanības. Taču viņa turpināja būt aktīva sociālajos tīklos.

Tīna Tērnere nomira trešdien savā īpašumā Šveicē, netālu no Cīrihes. Tagad tur pulcējas dziedātājas talanta pielūdzēji – pie nama ārsienas gulst ziedi, raud cilvēki. Tērneri piemin arī otrpus okeānam – viņas zvaigzni Holivudas slavas alejā šobrīd sedz ziedu paklājs.

Lai gan dzimusi ASV, Tērneres mūža otrā daļa vairāk saistīta ar Eiropu un īpaši Šveici – viņa jau 1997. gadā intervijā Lerijam Kingam teica, ka "mani panākumi ir citā valstī un arī mans draugs dzīvo citā valstī". Pirms diviem gadiem viņa ar vīru iegādājās plašu īpašumu, kas sastāv no 10 mājām un maksāja 76 miljonus dolāru.

Savu vīru, vācu producentu Ērvinu Baču māksliniece satika astoņus gadus pēc tam, kad beidzās viņas pirmā laulība ar Aiku Tērneru – slimīgi greizsirdīgu un varmācīgu vīrieti, kurš nespēja pārdzīvot Tīnas panākumus. Pēc šķiršanās no Tērnera viņa ar eksvīru nekomunicēja līdz pat viņa nāvei 2007. gadā.

Lai gan Tērnere ar Baču draudzējās jau no astoņdesmitajiem, abi salaulājās tikai 2013. gadā pēc 27 gadu ilgušas draudzības. Tērneres atraitnis ir 16 gadus par viņu jaunāks.

Foto: Vida Press

Zīmīgi, ka trīs nedēļas pirms kāzām Tērnere piedzīvoja insultu, pēc kura viņai bijis no jauna jāmācās staigāt. 2016. gadā dziedātājai diagnosticēja zarnu vēzi un paaugstinātu asinsspiedienu. Diemžēl Tērnere deva priekšroku homeopātiskai medicīnai, un augstais asinsspiediens pārgāja nieru mazspējā. Nieres bojājumi bija tik smagi, ka Tērnere apsvēra eitanāzijas iespēju, taču 2017. gada aprīlī viņai tika veikta nieres transplantācija.

Gadu pēc operācijas nāca otrais trieciens – 59 gadu vecumā savu dzīvi beidza Tērneres vecākais dēls Kreigs. Savulaik viņa Opras šovā atklājusi, ka Kreigs ir "ļoti emocionāls bērns. Par dēla pašnāvību viņa uzzināja, esot Parīzē, kur tobrīd viesojās Armani modes skatē.

Vēl viens trieciens Tērneri skāra pagājušajā gadā – zarnu vēzis paņēma arī otra viņas bioloģiskā dēla Ronija dzīvību. Dziedātājas dēls mira 62 gadu vecumā.

Kopumā viņa bija četru dēlu māte. Dziedātāja Kreigu dzemdēja 18 gadu vecumā, viņa bioloģiskais tēvs bija kāds saksofonists, tomēr Tērneres vīrs Aiks Tērners Kreigu adoptēja. Savukārt Tīna adoptēja Aika divus dēlus, kurus audzināja gluži kā savējos 1960. gadā pasaulē nāca abu kopīgā atvase Ronijs, kurš izveidoja karjeru kā basģitārists.

2021. gadā tapa dokumentālā filma "Tina" par mākslinieces skatuvisko un arī privāto dzīvi. Filmas ietvaros viņa paziņoja, ka ir "savas dzīves trešajā un pēdējā nodaļā" un vēlas paslēpties no visu uzmanības.

Tāpat viņa atklāja, ka visu mūžu cieš no pēctraumatiskā stresa sindroma, ko raisījis viņas piedzīvotais vardarbīgajās attiecībās laulībā ar Aiku Tērneru (ar šo mūziķi viņa bija precējusies no 1962. līdz 1978. gadam). "Tā nebija laba dzīve. Labais nelīdzsvaroja slikto," par ciešanu pilno laulību filmā saka Tīna.

2022. gadā māksliniecei par godu kompānija "Mattel" laida klajā Tērneres bārbijlelli. Lelle izskatās uz mata kā Tīna savos ziedu laikos astoņdesmitajos gados – ar viņai tik raksturīgo matu ērkuli un slaidajām kājām.

Foto: Vida Press

Lai gan pēdējos gadus Tērnere vēlējās pavadīt prom no sabiedrības uzmanības, viņa dažkārt sniedza arī intervijas. Vienā no pēdējām intervijām, ko "The Guardian" publicēja šā gada 8. aprīlī, Tērnere koķetēja, ka viņa visu mūžu jutusi simpātijas pret Miku Džegeru, lai gan abiem nekādu intīmu attiecību nav bijis. Savas platoniskās jūtas abi vairākkārt izdzīvojuši uz skatuves.

Tērneres pēdējais publiskais paziņojums datējams ar 2021. gada novembri, kad viņa komentēja sevis uzņemšanu Rokenrola slavas zālē un piešķirto trofeju. "Ja man 81 gada vecumā joprojām piešķir balvas, tātad es noteikti esmu kaut ko darījusi pareizi. Jā, balva ir mana, bet es gan maz par jums rūpējos," smējās viņa. Atvadoties Tīna teica: "Keep on rocking!"