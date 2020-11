Kanje Vests ASV prezidenta vēlēšanās saņēmis tikai 60 000 balsu

ASV repa zvaigzne Kanje Vests, kas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanās startēja kā neatkarīgais kandidāts, 12 štatos, kuros viņš bija panācis iekļaušanu vēlēšanu biļetenos, saņēmis 60 000 balsu.

Vislielākais atbalsts reperim bijis Tenesī štatā, kur par viņu nobalsojuši 10 000 cilvēku, vēsta laikraksts "New York Times". Balsojot Vaiomingas štatā, Vests biļetenā ierakstīja savu vārdu, jo šajā pavalstī mūziķis nebija kvalificējies tam, lai tiktu iekļauts balsošanas zīmes kandidātu vidū.

Kā redzams attēlā, ko mūziķis publicējis sociālajos tīklos, Kongresa un vietējās vēlēšanās viņš nav piedalījies. "Dievs ir labs," tviterī ierakstījis mūziķis, kas pēdējos gados aktīvi pauž savu pievēršanos kristietībai.

"Šodien es pirmo reizi savā dzīvē balsoju par Savieno Valstu prezidentu, un tas ir kāds, kam es patiesi uzticos - es pats." Vēlāk mūziķis, kā noprotams, atzina sakāvi, vienlaikus dodot mājienu par kandidēšanu nākotnē. "Kanje 2024," tviterī ierakstījis mūziķis.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp