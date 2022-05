Kellija Osborna gaida mazuli no 'Slipknot' mūziķa Sida Vilsona

Angļu šovbiznesa zvaigzne Kellija Osborna paziņojusi priecīgus jaunumus – viņa pirmo reizi mūžā ir stāvoklī. Slavenā Osbornu ģimene drīzumā kļūs kuplāka, ziņo "The Hollywood reporter".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

37 gadus vecā Osborna internetā publiskojusi ultrasonogrāfijas attēlus – viņa ir mazuļa gaidībās. "Pēdējos mēnešus esmu bijusi ļoti klusa, un tagad pastāstīšu jums visiem, kāpēc. Esmu saviļņota paziņot, ka kļūšu par mammu. Teikt, ka esmu laimīga, nozīmē nepateikt neko... Esmu ekstāzē," vēstīja Osbornu klana atvase.

Osborna jau 23 gadus ir pazīstama ar amerikāņu grupas "Slipknot" mūziķi Sidu Vilsonu, relatīvi nesen viņu draudzība pārtapa tuvās romantiskās attiecībās. Un nu abu draudzība vainagojusies ar mazuli. 45 gadus vecais Vilsons arī pauž saviļņojumu par gaidāmo pavērsienu dzīvē.

Šogad Valentīndienā Osborna "Instagram" vietnē veltīja draugam šādus vārdus: "Nespēju noticēt, kur mēs esam nonākuši pēc 23 gadu ilgas draudzības. Tu esi mans labākais draugs, mans dvēseles radinieks, esmu tevī tik ļoti iemīlējusies, Sidnij Vilson!"

Kellija – leģendārā rokera un grupas "Black Sabbath" līdera Ozija Osborna meita – jau 2021. gadā publiski raidījumā "Red Table Talk" atklāja, ka ļoti vēlas kļūt par māti, citādi jūtoties atpalikusi no dzīves – piemēram, viņas brālim Džekam jau ir trīs meitas. Vienlaikus Osborna atzīst, ka agrākos laikos, kad viņas dzīvē aktuālas bija narkotikas, alkohols un ballītes, nekāda labā māte no viņas nebūtu sanākusi. Osborna vairākkārt ārstējusies no atkarībām.