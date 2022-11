Kirkorova iznāciens zeķubiksēs kļūst par apsmieklu internetā

Kremlim lojālais Krievu estrādes karalis Filips Kirkorovs savas Vidusāzijas tūres noslēguma solokoncertā Almati pilsētā pārsteidza fanus ar visnotaļ ekstravagantu ietērpu, uz skatuves iznākot vien greznā vestē, spīguļiem rotātos sarkanos zābakos, platmalē un zeķubiksēs.

Šis koncerta fragments strauji sāka izplatīties internetā, kļūstot par tīmekļa zobgaļu apsmiekla objektu un liekot prātot, vai iznāciens šādā paskatā bijis neveiksmīgs joks.

Pats skatuves mākslinieks savā "Instagram" kontā nākamajā dienā pēc koncerta skaidroja, ka viņa Vidusāzijas tūres noslēguma koncertam pēc senas tradīcijas bijis jābūt ar pārsteigumiem. Par to parūpējusies viņa komanda, kas ir "īsti huligāni".

"Pat ar manu bagāto pieredzi – pat es biju šokā, kad mani praktiski izģērba dziesmas "Ēdenes dārzā" laikā. Tieši tajā brīdī man jāiet skatītāju zālē," viņš rakstīja papildinot, ka pret viņu izspēlēta "kailā karaļa" kārts – viņš, grēcinieks, atstāts bez šortiem pirms iziešanas uz skatuves un tādā izskatā izlaists pie faniem.

Tāpat dziedātājs piemetināja, ka viņam šādi joki nepatīkot, taču viņš tobrīd bijis bezizejas situācijā, jo "show must go on!" – koncertam jāturpinās.