Latvijā mītošo reperi Felipi Gabrielu personīgi sveicina pats 'Snoop Dogg'

Iespaidīgu pārsteigumu piedzīvojis Latvijā dzīvojošais brazīliešu aktieris, reperis un influenceris Felipe Gabriels, kurš saņēmis videosveicienu no leģendārās repa superzvaigznes "Snoop Dogg".

Sociālajā vietnē "Instagram" publicētajā video amerikāņu mākslinieks apsveic Felipi ar viņa panākumiem kino lauciņā un sekmīgajiem soļiem mūzikas pasaulē.

"Paldies, onkuli Snoop, tu vienmēr esi bijis mana iedvesma. Es turpināšu vareni strādāt," slavenā repera sveicienu komentējis Felipe.

Kā sarunā ar portālu "Delfi" atzina pats Felipe, ar Snoop Doggu personīgi pazīstams vēl nav, taču viņa satikšana būtu viens no lielākajiem dzīves sapņiem, jo viņš esot viens no Felipes iecienītākajiem māksliniekiem pasaulē. Videosveiciens esot noorganizēts kā pārsteigums no drauga, ar kuru kopā drīzumā tiks uzsākts kāds liels projekts.

Brazīliešu izcelsmes aktieris, reperis un influenceris Felipe Gabriels (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) jau vairākus gadus mitinās Latvijā, iesaistoties dažādos zināmos projektos, kā arī apgūstot latviešu valodu un kultūru.

Īpašu popularitāti Felipe ieguvis Lietuvā, kur kā aktieris spēlējis galveno lomu filmā "Importētais līgavainis" ("Importinis Jaunikis").