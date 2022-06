Liene Greifāne izbrīnīta, ka dzimtenē kāds vēl klausās viņas dziesmas

Latviešu dziedātāja Liene Greifāne pēc vairāk nekā trīs gadu prombūtnes Krievijā nule ieradusies dzimtenē. Šeit viņu īpaši pārsteidzis fakts, ka publiskā vietā joprojām kāds atskaņo viņas dziedātas dziesmas.

Liene Greifāne коpā ar vīru un dēlu jau sešus gadus dzīvo Krievijā – vispirms viņa izmācījās par režisori Maskavā, tad pārcēlās uz Sočiem, kur strādā restorānā. Sākoties karam Ukrainā, viņa nolēma Krieviju nepamest, argumentējot savu lēmumu ar iztikas līdzekļu nepieciešamību. Tāpat viņa publiski izteicās, ka nav gatava šobrīd 37 gadu vecumā krasi mainīt savu dzīvi, un aicina tad labāk visus iedomāties, ka viņas vienkārši vairs nav.

Ziņots arī, ka Greifāne saglabājusi rūgtumu par laiku, kad dzīvojusi Latvijā un nevienu viņa te neesot interesējusi.

Nu māksliniece atbraukusi uz Rīgu satikt draugus un radus. Liels bija viņas pārsteigums, kādā kafejnīcā Jūrmalā izdzirdot savas dziesmas. "Brīnos, ka kāds vēl klausās manas dziesmas. Tiešām visas manas dziesmas skan, esmu šokā," pauda Greifāne, to pašu iztulkojot arī saviem sekotājiem no krievvalodīgās auditorijas.

Greifāne Rīgā ieradās garā un sarežģītā ceļā no Sočiem. Tā kā aviosatiksme no Krievijas uz Latviju ir faktiski pārtraukta, māksliniece devās ceļā ar autobusu no Sanktpēterburgas uz Igauniju un tālāk uz Rīgu. Dziedātāja šeit mitinās pie draudzenes Mežaparkā.