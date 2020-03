81 gada vecumā no dzīves aizgājis kantrimūzikas veterāns Kenijs Rodžerss, kura karjera aptvēra sešas desmitgades.

Par skumjo faktu piektdienas vakarā pavēstīja mūziķa ģimene.

Leģendārais mūziķis no dzīves aizgājis mierīgi mājās, līdzās esot ģimenei, teikts paziņojumā. Nāvei nav saistības ar "Covid-19".

Teksasā dzimušais dziedātājs ir pazīstams ar daudziem hitiem, ieskaitot "The Gambler", "Lucille" un "Islands in the Stream."