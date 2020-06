Mirusi popgrupas 'The Pointer Sisters' dziedātāja Bonija Pointere

69 gadu vecumā pirmdien mirusi bijusī amerikāņu popgrupas "The Pointer Sisters" dalībniece Bonija Pointere.

Viņa mirusi Losandželosā pēc sirdslēkmes, paziņojusi dziedātājas ģimene.

Bonijas Pointeres vokāls dzirdams tādu "The Pointer Sisters" agrīno hitu kā "Yes We Can Can" un "Fairytale" ierakstos. 1977.gadā viņa grupu atstāja, lai pievērstos solokarjerai, taču tā nebija īpaši veiksmīga.

Laikā, kad Bonija Pointere bija grupas sastāvā, "The Pointer Sisters" ieguva vienu no savām trim "Grammy" balvām.

Grupu "The Pointer Sisters" septiņdesmito gadu sākumā izveidoja četras māsas Pointeres - Rūta, Anita, Bonija un Džūna, un tā lielākos panākumus guva 70. un 80.gados.

Džūna Pointere 2006.gadā mira ar vēzi.