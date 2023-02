Mūziķis Miks Galvanovskis atver jau ceturto klubu Vecrīgā

Mūziķis Miks Galvanovskis 10.februārī Vecrīgā atvērs jaunu izklaides vietu - klubu "Pandemonium", apstiprināja mūziķis. Tādējādi viņam piederēs četri uzņēmumi, kas strādā bāru un restorānu nozarē. Tie ir "The Sinners Bar", "The Sinners Club", "Thirsty" un "Pandemonium".

Taujāts par veiktajām investīcijām, Galvanovskis tās nosaukt nevarēja, piebilstot, ka ieguldījumu process ir nepārtraukts un līdzekļi, kas tiek gūti kādā no piederošajiem uzņēmumiem, pēc vajadzības tiek ieguldīti citas izklaides vietas attīstībā. "Pandemonium" tapšanā izmantoti gan personīgie līdzekļi, gan aizdevumi no saistītajiem uzņēmumiem, gan sadarbības partneru piešķirtais finansējums.

"Pašā sākumā, pirmajā bārā, pats mazgāju traukus. Man bija bārmenis un apsargs un tā arī strādājām. Varēju atļauties arī nopirkt sienas krāsu," stāstīja Galvanovskis.

Viņš atminas, ka sākotnējā ideja par bāra atvēršanu radusies, jo iepriekšējā darba pieredzē, esot citu izklaides vietu menedžerim, bija izveidojies klientu loks. Līdztekus pieņemt lēmumu palīdzējis "jaunības maksimālisms".

Komentējot ieceri par jauna kluba atvēršanu, Galvanovskis sacīja, ka tā kļuvusi par sava veida tradīciju, proti, reizi gadā atvērt vai pilnveidot izklaides vietu pieejamību Vecrīgā. Viņš uzskaita, ka 2019.gadā tika atvērts "The Sinners Club", 2020.gadā - "The Sinners Bar", 2021.gadā - "Thirsty", 2022.gadā veiktas investīcijas "The Sinners Bar" paplašināšanā un visu atvērto uzņēmumu pilnveidē, savukārt 2023.gads sācies ar ieceri par "Pandemonium".

Kā vienu no biznesa veiksmes faktoriem Galvanovskis minēja visu četru uzņēmumu izvietojumu, tiem atrodoties netālu citam no cita. Viņš norāda, ka uzņēmumos piedāvātais izklaides saturs ir atšķirīgs, tādējādi uzrunājot pēc iespējas plašāku interesentu loku.

Vaicāts par apmeklētāju plūsmu un to, vai tā atgriezusies pirmspandēmijas līmenī, Galvanovskis norādīja, ka pašlaik apmeklētāju ir pietiekami, taču salīdzināt ar pirmspandēmijas laiku nevar, jo tolaik pirmās izklaides vietas vēl nebija "ieskrējušās".

"Pandēmija gan personīgi, gan biznesa ziņā bija ļoti riskanta. Vienmēr nestandarta situācijās paveras jaunas nišas un iespējas, tomēr, ja būtu šo jādara no jauna, es nezinu, vai gribētu," sacīja Galvanovskis.

Viņš atzīmēja, ka, neskatoties uz bažām un satraukumu, pandēmijas laikā ļoti palīdzējis valsts atbalsts un pretimnākošie telpu iznomātāji, kas sekmējuši darba atsākšanu pēc Covid-19 ierobežojumu beigām. Tāpat palīdzējusi iesaistīšanās Latvijas Bāru asociācijā.

Vaicāts par nākotnes plāniem, Galvanovskis uzsvēra esošo uzņēmumu apgrozījuma un peļņas kāpināšanu. Vienlaikus tiks investēts "Pandemonium" izaugsmē un arī pārējo biznesu kvalitātes celšanā un paplašināšanā.

"Vai es šogad vēršu vaļā vēl kādu jaunu vietu, man nav ne mazākās nojausmas, bet neko nevar zināt," piebilda Galvanovskis.

Taujāts par pagājušā gada finanšu rādītājiem, Galvanovkis norādīja, ka visu uzņēmumu kopējais apgrozījums 2022.gadā pārsniedzis 900 000 eiro, savukārt peļņas rādītājus varēs komentēt pēc gada pārskatu iesniegšanas.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka Galvanovskim pieder četri uzņēmumi - SIA "MGM Company", SIA "Sinner", SIA "UMG Company" un SIA "MDDM".

"MGM Company" reģistrēta 2019.gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 100 eiro, bet vienīgais īpašnieks - Galvanovskis. Uzņēmums 2021.gadā strādāja ar 63 350 eiro apgrozījumu un 7416 eiro peļņu.

"Sinner" reģistrēts 2020.gadā aprīlī, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Līdztekus Galvanovskim 50% "Sinner" kapitāldaļu pieder arī Uvim Milleram. 2021.gadā uzņēmums strādāja ar 134 752 eiro apgrozījumu un 7371 eiro peļņu.

Tikmēr "UMG Company" reģistrēts 2021.gada februārī, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Arī "UMG Company" vienlīdzīgās daļās pieder Galvanovskim un Milleram. Laika posmā no 2021.gada 12.februāra līdz 31.decembrm "UMG Company" strādāja ar 59 912 eiro apgrozījumu un 17 570 eiro zaudējumiem.

Savukārt "MDDM" reģistrēts šā gada 17.janvārī. Tās pamatkapitāls ir 2800 eiro, bet īpašnieki - vienlīdzīgās daļās Galvanovskis un Millers.