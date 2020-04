No narkotiku pārdozēšanas 25 gadu vecumā mirusi repere Činna Rodžersa

Sēru vēsts pāršalkusi ASV repa un hiphopa sabiedrību. Pāragri, 25 gadu vecumā, mūžībā devusies jaunā un par daudzsološu uzskatītā māksliniece Činna Rodžersa.

Repere mirusi savās mājās Filadelfijā, ASV. Ceturtdienas rītā jaunās sievietes precīzs nāves iemesls vēl nebija zināms, vēstīja "New York Times", taču pēcpusdienā "The Sun" vēsta, ka dziedātāja mirusi no narkotiku pārdozēšanas.

Rodžersai jau iepriekš bijušas problēmas ar opiātu lietošanu.

Par narkotiku atkarību Rodžersa runājusi arī vairākās intervijās.

Činna Rodžersa ceļu uz slavu sāka 14 gadu vecumā kā modele, taču vēlāk pievērsās repa un hiphopa kultūrai. Viņa uzstājās ar skatuves vārdu "Chynna".

Starp zināmākajiem Rodžersas muzikālajiem veikumiem minami singli "Selfie" un "Glen Coco".