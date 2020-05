No narkotiku pārdozēšanas miris dziedātājas Melisas Eteridžas dēls

Amerikāņu rokmūziķes Melisas Eteridžas 21 gadu vecais dēls Bekets Saifers miris no narkotiku pārdozēšanas.

58 gadus vecā Eteridža zaudējusi vienu no saviem četriem bērniem – 21 gadu veco Beketu, kurš nācis pasaulē homoseksuālā ģimenē ar donora palīdzību.

Par nelaimi paziņoja pati rokmūziķe, veicot ierakstu sociālajā tīklā "Twitter".

Bekets miris no narkotiku pārdozēšanas, jaunietis bijis atkarīgs no opioīdu. Eteridža raksta: "Šodien es pievienojos tūkstošiem ģimeņu, kuras zaudējušas savus tuvos opioīdu atkarības dēļ. Mums ir grūti domāt par to, ko gan vēl varējām izdarīt, lai viņu glābtu. Tomēr tagad mēs zinām, ka viņš vairs nedzīvo ciešanās," par dēla nāvi vēsta māksliniece.

Melisa Eteridža ir "Grammy" un "Emmy" balvu laureāte. Viņa ir viena no atklātākajām lesbietēm, LGBT kopienā cīnoties par homoseksuālu cilvēku tiesībām politiskā līmenī.

No 1990. gada līdz 2000. gadam Eteridža bija attiecībās ar filmu producenti Džūliju Saiferi, šajā savienībā pasaulē nāca divi bērni – meita Beilija un nu jau mirušais Bekets. Abus bērnus dzemdēja Džūlija, bet bērnu bioloģiskais tēvs, spermas donors ir Deivids Krosbijs no grupas "The Byrds".