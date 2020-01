Ozijs Osborns paziņo, ka viņam diagnosticēta Pārkinsona slimība

Grupas "The Black Sabbath" līderis, leģendārais rokeris Ozijs Osborns šonedēļ nācis klajā ar paziņojumu, ka ārsti viņam diagnosticējuši Pārkinsona slimību.

71 gadu vecais mūziķis par veselības problēmām otrdien pastāstījis intervijā raidījumā "Good Morning America". Pārraidē piedalījusies arī viņa sieva un menedžere Šārona.

Pāris atklāja, ka hroniski progresējošā centrālās nervu sistēmas slimība mūziķim tika diagnosticēta pērn februārī.

"Tas mums visiem ir bijis ļoti liels izaicinājums," intervijā sacījis Osborns, kurš savu pēdējo šovu sniedza 2018. gada Vecgada vakarā Losandželosā.

"Es vēlāk neveiksmīgi pakritu. Man kaklā tika veikta operācija, kas sagandēja visus manus nervus," piebildis mūziķis. Viņa sieva piemetinājusi, ka februārī Ozijs atkal nonācis slimnīcā gripas izraisītu komplikāciju dēļ.

Rokera dzīvesbiedre raidījumā atklājusi, ka Ozijam ir Pārkinsona slimība otrajā stadijā. Tāpat arī pāris atzinis, ka aizvadītais gads viņu ģimenei bijis ļoti smags un ar daudziem pārbaudījumiem.

Pārkinsona slimības izraisa kustības un runas traucējumus. Tā iespaido arī cilvēku garastāvokli, uzvedību un domāšanu.

