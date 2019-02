Mūziķis Andris Kivičs un viņa mīļotā sieviete Liene Skulme kļuvuši par apspriestāko pāri Latvijā, un ja līdz šim abi savas attiecības cītīgi dokumentēja tikai sociālajos tīklos, tad jau pavisam drīz abu mīlas stāstam varēs sekot līdzi arī televīzijā.

Skandalozais mīlas pāris nolēmis mesties jaunā avantūrā. Jau 4. martā pirmizrādi piedzīvos kanāla "STV Pirmā!" veidotais realitātes šovs "Kivičs. Pavisam privāti", kas ļaus ielūkoties Kiviča un Skulmes kopdzīvē.

Lai arī realitātes šovi, kuros TV kameras seko līdzi slavenību dzīvēm, visā pasaulē ir plaši pazīstami, par kādu no pašmāju populārām personībām tāds tiks veidots pirmo reizi, "Delfi Izklaidi" informē kanāla pārstāvji.

Šova galvenais varonis būs neviens cits kā Andris Kivičs, kuram teju mēneša garumā ik dienu sekos TV kameras, skatītājiem ļaujot ielūkoties gan skandalozā mūziķa ikdienā, gan privātajā dzīvē.

Skatītāji kļūs par lieciniekiem Andra un Lienes mīlestībai, ielūkosies mūziķa vēl neizdotās grāmatas lapaspusēs, kā arī uzzinās visu patiesību par Kiviča darbošanos politikā.

Pieņemot lēmumu piedalīties jaunajā realitātes šovā, Kivičs ir gatavs atklāti runāt par savām attiecībām – skatītāji uzzinās, kā viņš vada savu ikdienu, kā arī būs klāt Lienes un Andra nozīmīgākajos dzīves notikumos, kuros netrūks nedz negaidītu pavērsienu, nedz drosmīgu, mīlestības vadītu lēmumu.

"Es gribu dzīvot interesanti un man ir ko teikt. Tas nebūs tā, kā Ozborniem, kur milzīgā mājā izvietotas pārdesmit kameras, sieva "šķaida" traukus un meita jūk prātā. Katru dienu mēs ar Lieni dosimies savās gaitās, bet TV kameras filmēs to, ko mēs darām. Manuprāt, to svarīgāko, kas tavā dzīvē notiek, nevar izteikt vārdos. Pat vārdi "es tevi mīlu" neataino, ko domā un jūti, tāpēc šī būs iespēja man ne tikai pateikt, bet arī visiem parādīt, kas es esmu. Savukārt skatītājiem saņemt atbildes uz visiem jautājumiem – gan par to, kā mēs ar Lieni dzīvojam, gan mīlam. Nekas tāds Latvijā nav bijis – šajā realitātes šovā nepiedalīsies aktieri ar iestudētām lomām un ainām. Viss būs pa īstam," par jauno realitātes šovu stāsta Kivičs.

Savukārt jau šovakar, 12. februārī, pulksten 21 Andris un Liene viesosies kanāla "STV Pirmā!" sarunu šovā "Starp mums runājot" un atklās ne tikai privātas detaļas par abu iepazīšanos, bet arī pirmo reizi plašākai publikai iezīmēs topošā šova aprises.