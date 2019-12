Pāragri mirušā repera Juice Wrld lidmašīnā atrastas narkotikas un ieroči

Svētdien, 8. decembrī, pasauli pāršalca ziņa, ka 21 gada vecuma miris daudzsološais amerikāņu reperis Juice Wrld, īstajā vārdā Džarads Antonijs Higinss. Tika vēstīts, ka viņš Midvejas lidostā Čikāgā piedzīvojis pēkšņu lēkmi. Policija mūziķa privātajā lidmašīnā atradusi nelikumīgus ieročus un narkotikas.

Reperis svētdienas rītā ar privāto lidmašīnu no Losandželosas ieradies Čikāgā. Lidostā viņu jau gaidījuši likumsargi, kas pirms tam bija saņēmuši informāciju, ka lidaparātā tiek pārvadātas aizliegtas vielas, vēsta raidsabiedrība BBC.

Lidmašīnā tika veikta kratīšana, kuras laikā reperim sākās lēkme. Vīrietim notikuma vietā tika ievadīts naloksons, kuru izmanto, lai atdzīvinātu cilvēkus, par kuriem ir aizdoma, ka viņi pārdozējuši narkotiskas vielas.

Reperis nāca pie samaņas un nekavējoties tika nogādāts slimnīcā, kur viņš nomira. Vīrieša oficiālais nāves iemesls pagaidām nav paziņots.

Tabloīds TMZ ziņo, ka mūziķim lēkmes laikā no mutes bijusi arī asiņošana. Viņš pirms kratīšanas esot norijis vairākas spēcīgu pretsāpju recepšu medikamentu tabletes, lai policija tās neatrastu.

Čikāgas policija medijiem paziņojusi, ka privātajā lidmašīnā atrasts 41 vakuuma iepakojums ar marihuānu, kopumā ap 30 kilogramiem aizliegtās vielas, sešas pudeles kodeīna klepus sīrupa, kas ir recepšu zāles, kā arī vairāki ieroči, munīcija un metālu caururbjošas lodes.

Diviem vīriešiem, kurus policija identificējusi kā Juicy Wrld apsardzes darbiniekus, izvirzītas apsūdzības par ieroču un munīcijas nelikumīgu glabāšanu.

Jau vēstīts, ka reperis plašu atpazīstamību iemantoja pērn, pateicoties hitiem "All Girls Are the Same" un "Lucid Dreams", kas iekaroja arī "Billboard Hot 100" topa otro vietu. Aizvadītā gada sākumā Juice Wrld noslēdza aptuveni trīs miljonus ASV dolāru vērtu līgumu ar "Interscope Records". Šogad mūzikas topu virsotnēs nonāca repera otrais albums "Death Race for Love".