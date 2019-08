Privāti kadri: Kristīna Orbakaite ar draugiem Jūrmalā spēlē golfu

View this post on Instagram

С моей любимой @alladukhovaofficial на дружеском турнире по Гольфу, который уже 5-й год собирает профессионалов и любителей! #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #golf 🏌️‍♀️🏌️‍♂️

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Aug 14, 2019 at 2:26am PDT