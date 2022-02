'Projām, projām!' – Ukrainas dižākās zvaiznes lūdz okupantus apstāties

Jau ceturto dienu ritot Krievijas miltārajam iebrukumam neatkarīgajā Ukrainā, neklusē arī ukraiņu zvaigznes. Sociālajos tīklos lielu popularitāti guva ukraiņu tautas mākslinieka Andreja Danilko jeb Verkas Serdjučkas parādītais vidējais pirksts, un arī citi dziedātāji pauž asu nosodījumu Krievijas agresijai.

"Projām, projām, projām!" – rādot vidējo pirkstu, "Instagram" platformā vēstīja Verka Serdjučka, "mēs stāvam un nezaudējam drosmi! Palīdziet armijai, palīdziet aizsardzībai un viens otram," no Kijevas vēsta māksliniece.

Savukārt ukraiņu dziedātājs Ivans Dorns savus vēstījumus publicē gan krievu, gan angļu valodā, īpaši vēršoties pie saviem faniem Krievijā, kuri kara apstākļos lielākoties dzīvo dezinformācijas radītā melu vilnī.

"Vēršos pie tiem krievu iedzīvotājiem, kuriem mans vārds vēl kaut ko nozīmē. Es aicinu jūs apturēt šo katastrofu. Neiesaistieties šajā nāvīgajā karā! Mums neviens nav vajadzīgs, mēs paši gribam lemt savu likteni. Vēršos pie saviem krievu kolēģiem, kuriem ir liela auditorija – lūdzu, atgādiniet saviem cilvēkiem, ka Ukraina ir neatkarīga valsts," sacīja Dorns.

Viņš uzskata, ka šobrīd īpaši svarīgi ir pasargāt krievu tautu no dezinformācijas. "Tiem, kuri tic, ka mums te nav nekāda kara, ka viss ir mierīgi, ka jūsu karaspēks nešauj pa mūsu mājām, es piedāvāju jums apskatīties īstenību no otras puses. Lai saprastu patiesību, jāpaskatās arī no otras puses – to sauc par kritisko domāšanu. Darām tā: es jums rādīšu uzticamu avotu ziņas, kādas jūsu pusē netiek rādītas. Paskatieties... Visi šie video tika demonstrēti jau iepriekš," pauda Dorns un instagramā ievietoja video no reālās karadarbības Kijevas tuvumā.

Bet Ļvivā dzimusī dziedātāja Ruslana, kura 2004. gadā uzvarēja "Eirovīzijā" saka: "Es ceru, ka pasaule vienoti iestāsies par Ukrainu. Mēs daudzus gadus esam strādājuši pie tā, lai pasaule ierauga Ukrainu kā valsti, kas gadsimtiem ilgi cietusi no Krievijas režīma. Kad Maidana laikā notika visbīstamākās lietas, vienīgais mūsu glābiņš bija saskaņota rīcība, skaidra pienākumu sadale un, galvenais, informācija no oficiāliem uzticamiem avotiem un aculieciniekiem," raksta Ruslana un aicina ikvienu rīkoties, lai apturētu karu. Dziedātāja uzņēmusies apkopot informāciju par vislabāko rīcību un publicēt to savos soctīklu kontos.

Ruslana lūdz apturēt okupantus un prasa arī pasaules iesaistīšanos. Viņa publiskojusi arī pavisam jaunu dziesmu no sava topošā albuma.

Jau vēstīts, ka 24. februāra agrā rītā Krievija ar karaspēku iebruka Ukrainā, joprojām notiek sīvas kaujas daudzās pilsētās.