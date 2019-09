Pugačova pārsteidz ar nebēdnīgiem selfijiem un pajoko par savu vecumu

View this post on Instagram

Обожаю солнце,но оно мне противопоказано.5 минут в море и на солнце,результат на лице.Веснушки.Может это 7 молодость пришла?😀😀😀

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Sep 3, 2019 at 11:28pm PDT