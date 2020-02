Pusgadu pēc kāzām Agnese Rakovska pirmo reizi parāda kopbildi ar vīru

Dziedātāja, grupas "Triānas parks" soliste Agnese Rakovska pagājušā gada augustā iestūrēja laulības ostā, taču tikai nupat publiskojusi attēlu ar savu vīru Zinti Roznieku.

Ar Zinti Agnese ir kopā apmēram četrus gadus un līdz šim intervijās paudusi, ka vēlas savas privātās dzīves nianses paturēt noslēpumā.

"Ja trīs gadu laikā neesmu par šīm attiecībām neko stāstījusi, tam noteikti ir iemesls, vai ne? Vienkārši iekšējā sajūta ir tāda, ka laime mīl klusumu. Tā es arī tagad jūtos – laimīga, ka pat negribas par to skaļi jūsmot," pērn vēl pirms kāzām intervijā žurnālam "Una" sacīja dziedātāja.

Tomēr nu māksliniece sociālajā tīklā "Instagram" parādījusi foto ar vīru. Rakovska attēlā pozē maltītes brīdī un tekstā skaidro, ka "mans darba grafiks ir nenormēts un varu pēc savas darba dienas ierasties mājās četros no rīta vai studijā iekavēties līdz galīgi vēlam vakaram, bet man ir ļoti paveicies, ka mani tuvākie un mana otra puse to labi saprot. Ja citiem ir svētku dienas un brīvdienas, tad mums ir tikai svētdienas, un tas ir ok – labākais veids, kā izbaudīt dienu kopā, ir labs ēdiens – tas mūsu ģimenē ir ļoti svarīgi".

Līdz šim Rakovska savos sociālo tīklu kontos vīru nebija rādījusi.

"Delfi" jau vēstīja dziedātāja pēc kāzām pieņēmusi sava vīra uzvārdu Rozniece, taču uz skatuves turpinās kāpt kā Agnese Rakovska.