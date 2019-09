Repere Nikija Mināža pamet mūziku, lai dibinātu ģimeni

36 gadus vecā amerikāņu repere Nikija Mināža tviterī nākusi klajā ar publisku paziņojumu, ka "esmu nolēmusi doties pensijā un veidot savu ģimeni". Provokatīvās skatuves zvaigznes teiktais līdz sirds dziļumiem satriecis viņas fanus visā pasaulē.

Mināža aicinājusi savus fanus nekad par viņu neaizmirst un turpināt pieminēt līdz pat viņas nāves dienai. Pagaidām nav zināms, vai māksliniece plāno atgriezties uz skatuves.

"Esmu nolēmusi doties pensijā un veidot savu ģimeni. Es zinu, ka jūs, draugi, šobrīd esat laimīgi. Mani fani, turpiniet mani atkārtot, dariet to līdz pat manai nāvei," savus sekotājus uzrunājusi repere un noslēgumā piebildusi, ka "mīlēšu jūs mūžīgi".

Raidsabiedrība BBC vēsta, ka Mināžas mīļoto vīrieti sauc Kenets Petijs. Viņa jau agrāk devusi mājienu, ka abi ieplānojuši apprecēties.

Mināža ir ne tikai mūziķe, bet arī ir parādījusies dažās Holivudas filmās, kā arī vada savu radio šovu. Pagaidām nav zināms, vai arī no šīm aktivitātēm viņa atteiksies.

Reperes debijas albums "Pink Friday" iznāca 2010. gadā un kļuva par sensāciju. Viņas solo albumi visā pasaulē pārdoti miljoniem eksemplāros, viņa radījusi daudzus popmūzikas hitus un sadarbojusies ar virkni slavenu mūziķu.

Mināža desmit reizes bijusi nominēta "Grammy" balvai un saņēmusi piecas MTV Video mūzikas balvas, kā arī lauzusi "Billboard" mūzikas topa rekordus.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄