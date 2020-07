Reperis Kanje Vests pošas kandidēt ASV prezidenta vēlēšanās

Vētru sociālajos tīklos izsaucis amerikāņu reperis Kanje Vests, kurš 4. jūlijā paziņojis, ka kandidēs uz ASV prezidenta amatu.

Mūziķis Kanje Vests vietnē "Twitter" ievietojis paziņojumu, ka kandidēs ASV prezidenta vēlēšanās.

"Mums tagad jāīsteno Amerikai apsolītais. Uzticoties Dievam, apvienojot mūsu redzējumu un veidojot nākotni. Es kandidēju uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta amatu," tieši valsts Neatkarības dienā vēstīja Vests.

Tiesa, "The Guardian" atzīmē, ka nav zināms, vai reperis jau iesniedzis visus nepieciešamos dokumentos, lai balotētos vēlēšanās. Iespējams, šis bijis tikai joks soctīklu lietotāju priekam.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION