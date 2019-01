View this post on Instagram

Рига 👸🏻❤️ Моя уже родная Рига ☺️ Встретила меня сюрпризами 😻😻😻 Сижу в номере, радуюсь как ребёнок 👧🏻Сейчас немного отдохну, очень мало спала ночью, и уже сегодня вечером мы сыграем для вас «Мужчина нарасхват» ☺️ Жду Вас всех сегодня в 19.00 на наш спектакль 🙏🏻 #мужчинанарасхватсбузовой#моилюдивсегдасомной ❤️

