Romantiski kadri: Kā dziedātāja Kristīne Prauliņa šovasar precējās

View this post on Instagram

Tā ir maģiska, netverami trausla un neaptverami spēcīga telpa - tā, kas rodas starp diviem cilvēkiem, kas viens otru mīl un izvēlas veidot dzīvi kopā. Mācāmies katru dienu to lolot un sargāt. ♥️ un cik forši un labi, ka ir tāda Kāzu diena, kad svinēt tieši šo sajūtu - pateicībā, ka varam viens otru pazīt un iepazīt arvien tuvāk un dziļāk. 🥰 PALDIES @billijs par tik lielisku un izjustu šīs dienas atspoguļošanu. 👏🏼🙌🏼♥️ @indrasalcevica radīta kleita, @anitaintaite make-up un frizūra + @lucid_dreamers_lv odziņa matos. 👌🏼🥰♥️ UN tā pilnīgi zaļā augusta zāle. 🙌🏼

A post shared by Kristīne Prauliņa (@kristinepraulina) on Nov 23, 2019 at 6:53am PST